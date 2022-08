Kärntner Unternehmen starten mit TikTok durch

Vorreiter in Sachen TikTok ist der jumpdome. Innerhalb von zwei Jahren erreichte der Unternehmensaccount der Trampolinhalle über 120.000 Follower und ist somit der größte in Kärnten. „Wir haben früh erkannt, dass die Plattform großes Potenzial hat. Da wollten wir dabei sein“, erzählt Geschäftsführer Manuel Fritz. Die Kurzvideos machen die jungen jumpdome-Mitarbeiter - so sei es authentischer.