Kocher: „Krisenprofiteure müssen Beitrag leisten“

Verweis auf den Verbund

Er halte nichts davon, Unternehmen pauschal zu verteufeln. „Es gibt Unternehmen, die ihre soziale Verantwortung in der Krise bereits freiwillig wahrnehmen und ihren Beitrag leisten.“ So habe beispielsweise der Verbund die Ausschüttung einer Sonderdividende angekündigt, durch die sogenannte Übergewinne zurück in den Staatshaushalt und damit in die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung fließen könnten.