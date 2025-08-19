Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Will anders helfen

Trump stellt klar: Keine US-Truppen in der Ukraine

Außenpolitik
19.08.2025 19:44
US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj bei ihrem Treffen am Montag.
US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj bei ihrem Treffen am Montag.(Bild: AP/Alex Brandon)

Nach den intensiven Gesprächen zum Ukraine-Krieg in den vergangenen Tagen hält US-Präsident Donald Trump fest: Er will keine amerikanischen Friedenstruppen in die Ukraine schicken. Falls Russland und die Ukraine den Krieg beenden, könnten die USA aber auf andere Weise helfen, meint Trump.

0 Kommentare

Zuletzt hatten US-Medien immer wieder darüber spekuliert, ob Trump Friedenstruppen in die vom Krieg gebeutelte Ukraine entsenden könnte. Seine Äußerungen dazu waren in letzter Zeit schwammig. Diesen Überlegungen setzte der US-Präsident nun ein Ende und stellte klar, dass solche Truppen als Sicherheitsgarantie für die Ukraine nicht geplant seien.

Auf die Frage, wie die USA denn zusichern könnten, dass keine US-Soldaten die ukrainischen Grenzen verteidigen werden, meinte Trump in einem Interview mit dem Sender Fox News: „Nun, Sie haben meine Zusicherung, und ich bin der Präsident.“

USA können aus der Luft helfen
Falls die Ukraine und Russland Frieden schließen, sei Europa bereit, in irgendeiner Form Truppen für die Ukraine zu stellen, erklärte Trump. Das werden die USA nicht tun. Man könnte der Ukraine aber anders helfen, zum Beispiel aus der Luft. Die Vereinigten Staaten könnten europäische Friedenstruppen aus der Luft absichern – denn niemand in Europa habe so eine Ausrüstung wie die USA, betonte Trump.

Lesen Sie auch:
Betont freundlich: Selenskyj und Trump
„Ausgeschlossen“
Zweifel statt Hoffnung auf den großen Zweiergipfel
19.08.2025
Als Beweis der Macht
Putin schickt 1000 tote Soldaten zurück nach Kiew
19.08.2025

Der US-Präsident meinte auch, dass Frankreich, Deutschland und Großbritannien Bodentruppen in die Ukraine schicken wollen. Trump glaubt nicht, dass der russische Präsident Wladimir Putin damit ein Problem hat: „Putin ist kriegsmüde“, zeigte sich Trump überzeugt.

Kreml dementiert Trumps Aussagen
Das stimmt allerdings nicht. Moskau hat sehr wohl ein Problem damit und betonte das auch immer wieder mit Nachdruck. So auch in einer Erklärung des russischen Außenministeriums vom Montag, in der es jegliche Stationierung von NATO-Truppen als „nachweislich nicht durchführbar“ bezeichnete. 

„Wir bekräftigen unsere seit langem vertretene Position, dass wir jegliche Szenarien, die eine Stationierung von NATO-Militärkontingenten in der Ukraine beinhalten, eindeutig ablehnen, da dies das Risiko einer unkontrollierbaren Eskalation mit unvorhersehbaren Folgen birgt“, erklärte auch eine Kreml-Sprecherin in Reaktion auf Trumps Aussagen.

Am Dienstag hatten sich europäische Spitzenpolitiker mit dem US-Präsidenten getroffen. Großes Thema dabei war, wie Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Krieg ausschauen könnten. Nach dem Treffen erklärte Trump, dass er eine Zusammenkunft zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Putin vorbereite.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
203.539 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
173.480 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
144.147 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3095 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Mehr Außenpolitik
Anfrage an Ministerin
Grüne orten bei Grassers Haftausgang „Promi-Bonus“
Will anders helfen
Trump stellt klar: Keine US-Truppen in der Ukraine
„Ausgeschlossen“
Zweifel statt Hoffnung auf den großen Zweiergipfel
Trotz Haftbefehl
Stocker schlägt Wien als Ort für Putin-Treffen vor
Als Beweis der Macht
Putin schickt 1000 tote Soldaten zurück nach Kiew
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf