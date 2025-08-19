Trump stellt klar: Keine US-Truppen in der Ukraine

Kreml dementiert Trumps Aussagen

Das stimmt allerdings nicht. Moskau hat sehr wohl ein Problem damit und betonte das auch immer wieder mit Nachdruck. So auch in einer Erklärung des russischen Außenministeriums vom Montag, in der es jegliche Stationierung von NATO-Truppen als „nachweislich nicht durchführbar“ bezeichnete.

„Wir bekräftigen unsere seit langem vertretene Position, dass wir jegliche Szenarien, die eine Stationierung von NATO-Militärkontingenten in der Ukraine beinhalten, eindeutig ablehnen, da dies das Risiko einer unkontrollierbaren Eskalation mit unvorhersehbaren Folgen birgt“, erklärte auch eine Kreml-Sprecherin in Reaktion auf Trumps Aussagen.