Kreditgebühren: Zuerst Erfolg, jetzt alles anders

„AK-Erfolg! BAWAG zahlt unzulässige Kreditbearbeitungsgebühren zurück!“, titelte die Arbeiterkammer Wien am Montag eine Presseaussendung und verkündete, dass „nach konstruktiven Verhandlungen mit der BAWAG nun eine gemeinsame konsumentenfreundliche Lösung für die Kunden“ gefunden wurde. Kreditnehmer könnten die Entgelte also über ein Online-Formular zurückfordern.