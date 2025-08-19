Didi Tunkel bleibt Chef des Burgenland-Tourismus

Klare Entscheidung

Didi Tunkel hat in seiner ersten Funktionsperiode ebenso das Tourismusgesetz umgesetzt, 15 Tourismusverbände wurden auf drei reduziert und straff organisiert. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der zuständige Tourismusreferent, trägt die Entscheidung der Hearing-Kommission zu 100 Prozent mit: „Didi Tunkel brachte nicht nur bei den Nächtigungszahlen viele Rekorde ein, er hat auch die Burgenland-Tourismus-GmbH zu einem modernen, effizienten Unternehmen umgebaut.“