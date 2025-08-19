Vorteilswelt
Weitere fünf Jahre

Didi Tunkel bleibt Chef des Burgenland-Tourismus

Burgenland
19.08.2025 19:00
Auf der Sonnenseite: Didi Tunkel bleibt Tourismus-Chef.
Auf der Sonnenseite: Didi Tunkel bleibt Tourismus-Chef.(Bild: Grammer Karl)

Einmal mehr steht er selbst auf der Sonnenseite: Der alte und neue Geschäftsführer im Burgenland-Tourismus heißt Didi Tunkel. Eine Hearing-Kommission bestätigte den 52-Jährigen in seiner bisherigen Funktion für weitere fünf Jahre.

Das Burgenland, die Sonnenseite Österreichs – dieser einprägsame Markenspruch gilt für den Tourismuschef höchstpersönlich. Durchgesetzt hat sich der 52-Jährige aus Grafenschachen unter fünf Bewerbern, zwei davon Frauen. Didi Tunkel wurde als bestqualifizierter Kandidat in seiner Funktion bestätigt.

Beeindruckende Zahlen
„Die Zahlen, die der Tourismus im Burgenland verzeichnet, sind beeindruckend. Dieses positive Feedback der Gäste sind innovativen Ideen und kräftigen Impulsen zu verdanken. Didi Tunkel ist es unter anderem gelungen, in Österreichs flachstem Bundesland eine mehr als 40 Kilometer lange Mountainbike-Route samt Single-Trails umzusetzen“, erklärt Landesholding-Geschäftsführer Gerald Goger, der den Vorsitz in der Hearing-Kommission innehatte.

Neue Wege beschritt Tunkel ebenfalls bei Werbekampagnen, wie jenen originellen Initiativen mit Burgschauspieler Nicholas Ofczarek, der seinem großartigen Bühnentalent und Einfallsreichtum stets freien Lauf ließ.

Lesen Sie auch:
Großartige Aussichten: Unternehmungsfreudige Gäste dürfen im Burgenland auf nachhaltigen ...
Anerkennung und Impuls
Rot-goldene Pioniertat im nachhaltigen Tourismus
07.07.2025

Klare Entscheidung
Didi Tunkel hat in seiner ersten Funktionsperiode ebenso das Tourismusgesetz umgesetzt, 15 Tourismusverbände wurden auf drei reduziert und straff organisiert. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der zuständige Tourismusreferent, trägt die Entscheidung der Hearing-Kommission zu 100 Prozent mit: „Didi Tunkel brachte nicht nur bei den Nächtigungszahlen viele Rekorde ein, er hat auch die Burgenland-Tourismus-GmbH zu einem modernen, effizienten Unternehmen umgebaut.“

Der alte und neue Tourismuschef: „Es gibt noch viele erfolgversprechende Ideen, die unser hoch motiviertes Team realisieren wird.“

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Burgenland
