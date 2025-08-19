Didi Tunkel bleibt Chef des Burgenland-Tourismus

Einmal mehr steht er selbst auf der Sonnenseite: Der alte und neue Geschäftsführer im Burgenland-Tourismus heißt Didi Tunkel. Eine Hearing-Kommission bestätigte den 52-Jährigen in seiner bisherigen Funktion für weitere fünf Jahre.
Das Burgenland, die Sonnenseite Österreichs – dieser einprägsame Markenspruch gilt für den Tourismuschef höchstpersönlich. Durchgesetzt hat sich der 52-Jährige aus Grafenschachen unter fünf Bewerbern, zwei davon Frauen. Didi Tunkel wurde als bestqualifizierter Kandidat in seiner Funktion bestätigt.
Beeindruckende Zahlen
„Die Zahlen, die der Tourismus im Burgenland verzeichnet, sind beeindruckend. Dieses positive Feedback der Gäste sind innovativen Ideen und kräftigen Impulsen zu verdanken. Didi Tunkel ist es unter anderem gelungen, in Österreichs flachstem Bundesland eine mehr als 40 Kilometer lange Mountainbike-Route samt Single-Trails umzusetzen“, erklärt Landesholding-Geschäftsführer Gerald Goger, der den Vorsitz in der Hearing-Kommission innehatte.
Neue Wege beschritt Tunkel ebenfalls bei Werbekampagnen, wie jenen originellen Initiativen mit Burgschauspieler Nicholas Ofczarek, der seinem großartigen Bühnentalent und Einfallsreichtum stets freien Lauf ließ.
Klare Entscheidung
Didi Tunkel hat in seiner ersten Funktionsperiode ebenso das Tourismusgesetz umgesetzt, 15 Tourismusverbände wurden auf drei reduziert und straff organisiert. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der zuständige Tourismusreferent, trägt die Entscheidung der Hearing-Kommission zu 100 Prozent mit: „Didi Tunkel brachte nicht nur bei den Nächtigungszahlen viele Rekorde ein, er hat auch die Burgenland-Tourismus-GmbH zu einem modernen, effizienten Unternehmen umgebaut.“
Der alte und neue Tourismuschef: „Es gibt noch viele erfolgversprechende Ideen, die unser hoch motiviertes Team realisieren wird.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.