N26-Gründer Valentin Stalf hört als Chef auf

Über die genauen Gründe des plötzlichen Rückzugs hält sich Stalf eher bedeckt. Laut Medienberichten soll es erneut Probleme mit der deutschen Aufsicht Bafin geben, zudem sollen Investoren mit der Geschäftsentwicklung unzufrieden gewesen sein. Stalf: „N26 steht gut da. Wir haben 2024 die Profitabilität erreicht und sind weiter gut unterwegs.“ Gemeinsam mit Tayenthal hält er 20 Prozent, das soll so bleiben.