Bei Emco verbrannten Einzelteile um 12 Millionen
Noch kein Vollbetrieb
Knapp zwei Monate nach dem Großbrand: Beim Werkzeugbauer Emco in Hallein läuft noch kein Vollbetrieb. Die Belegschaft ist bis Mitte Oktober in Kurzarbeit. Eine eigene Taskforce treibt tagtäglich Ersatz für zerstörte Lagerware auf.
An einer Produktionslinie wird gerade hochkonzentriert gearbeitet. Zwei Monteure verbauen einen weiteren Teil an der Maschine und schicken sie weiter. Es ist kaum zu bemerken, dass der Betrieb seit dem Großbrand am 1. Juli auf Sparflamme läuft.
