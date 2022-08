Kogler will Energie-„Übergewinne“ besteuern

Grüne „agieren kurzfristig pragmatisch“

In der Koalition mit der ÖVP sei bereits im Frühjahr entschieden worden, auf direkte Hilfen und Zahlungen an besonders Betroffene zu setzen. „Andere Regierungen haben den Karren in den Dreck gefahren. Wir ziehen ihn raus, was die Abhängigkeit von russischem Gas betrifft“, sagte Kogler im APA-Interview. Kurzfristig würden die Grünen dabei pragmatisch agieren, in der mittleren Frist aber visionär, „radikal sogar“. Bis 2030 soll Strom nur noch aus erneuerbaren Energien bezogen werden.