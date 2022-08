Aufregung über Millionen für Energie-Bosse

Not bringt Emotion. Während viele Menschen nicht wissen, wie sie über die Runden kommen und beim Gedanken an Stromrechnungen Schwindelanfälle erleiden, scheffeln Energiekonzerne Rekordeinnahmen. Neben dem Verbund auch die OMV - der Gas-Gigant konnte seine Gewinne im ersten Halbjahr verdoppeln. Und: Laut Geschäftsbericht kassierten die Manager zusätzliche Boni in der Höhe von 6,2 Millionen Euro. Ausbezahlt im März 2022 an aktive und ehemalige Vorstände. Aufgrund der Öl- und Gaspreisexplosionen darf man getrost auf entsprechend höhere weitere Boni wetten.