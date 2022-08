Kinderrechte: Es liegt noch einiges im Argen

Eindeutige Botschaft an die künftige Landesregierung

Knapp 4200 Kontakte verzeichnete Harassers Team im Vorjahr, 2020 waren es 4900. Den Rückgang erklärt die Kinderanwältin unter anderem mit Zugangsbeschränkungen in Schulen und Kindergärten. Vor den Landtagswahlen und wohl als Botschaft an die künftige Regierung legte Harasser am Freitag nicht nur den Tätigkeitsbericht vor, sondern auch eine Liste mit den Lücken im Tiroler Hilfsnetz für Kinder.