Es gibt zu wenig Therapieplätze für Kinder

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat mehr Geld für Therapie in Aussicht gestellt. Für Tirol sieht Sevecke vor allem Aufholbedarf in Osttirol und Reutte. Dem Land hat sie mobile Betreuung mit Fachteams in Familien (Home-Treatment) vorgeschlagen. Ein Modell, das in Deutschland und England erfolgreich ist. In Tirol kommt das vorerst nicht. Es fehlt nicht zuletzt an Fachärzten. Die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie – deren Präsidentin Sevecke ist – hat eine Änderung beim Ausbildungsschlüssel vorgeschlagen, um mehr Jungärzte schulen zu können.