Sonderschule für viele Kinder noch der Normalfall

Tirol hinkt bei der Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Regelschule hinterher. Und das, obwohl die UN-Behindertenrechtskonvention dieses Recht festschreibt. Woran liegt es? Am politischen Willen, sagen Kritiker. An den Eltern, sagt das Land.