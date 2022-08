Marcus Mumford: „Wurde sexuell missbraucht“

Der britische Sänger Marcus Mumford (35, „Little Lion Man“) verarbeitet in seinem neuen Song „Cannibal“ nach eigenen Worten Missbrauchserfahrungen aus der Kindheit. „Wie viele andere Menschen - und ich lerne immer mehr darüber, je weiter wir gehen und je mehr ich es den Leuten vorspiele - wurde ich als Kind sexuell missbraucht“, sagte der Musiker in einem am Mittwoch veröffentlichten „GQ“-Interview.