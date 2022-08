Der Bauernherbst steht in den Startlöchern

300 Jahre Samson in Tamsweg

Dass bei Besuchern mittlerweile aber nur mehr echtes, traditionelles Brauchtum zieht, das wissen die Touristiker. Den Bauernherbst-Auftakt, am 20. August, darf deshalb auch die Lungauer Gemeinde Tamsweg ausrichten. Ein besonderer Rahmen für den Bauernherbst, feiert die älteste Samson-Figur des Lungaus just an diesem Wochenende ihren 300. Geburtstag. 1720 erstmals urkundlich erwähnt, ist die Feier für das streng praktizierte Lungauer Brauchtum schon zu Beginn ein Höhepunkt. Auch wenn die 300. Geburtstagsfeier eigentlich zwei Jahre verspätet nachgeholt werden muss.