Wörthersee: Mit Kamera auf der Suche nach Öl-Leck

Schon am Samstagabend drohte ein Ölfilm am Wasser des Damtschacher Baches in Velden in den Wörthersee zu gelangen. Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Velden und dem niedrigen Wasserstand des Baches konnte verhindert werden, dass das Öl den beliebten Badesee nicht erreichen konnte.