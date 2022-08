Velden: Ölfilm drohte in Wörthersee zu gelangen

Verursacher noch unbekannt

„Es handelt sich vermutlich um Speiseöl, das im Bereich eines Rohrs in den Bach eintrat“, so die Polizei. Der Landeschemiker ordnete eine erneute Kontrolle der Örtlichkeit am Sonntagmorgen an. Wer den Öleintritt verursacht hat, konnte bis dato nicht ermittelt werden.