Ärger über illegale Müllablagerungen in Kärnten

Die Mitglieder der Bergwacht in Kärnten schlagen Alarm. Immer mehr Grundstücke drohen zu illegalen Mülldeponien zu verkommen. Bei ihren Kontrollgängen in der Natur stoßen die Bergwächter auf Schrott und anderen Sperrmüll, der in Wäldern und auf Wiesen gelagert wird. Die Verursacher verstoßen damit gleich gegen mehrere Vorschriften, unter anderem auch gegen das Naturschutz- und Ortsbildpflegegesetz.