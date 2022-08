Warm und sonnig, aber vorerst keine Hitzegefahr

Die Details: Am Montag verläuft der Vormittag laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit schwachem Tiefdruckeinfluss im Süden regional bewölkt und schaueranfällig. Mit steigendem Luftdruck beruhigt sich das Wetter von Norden her, letzte Schauer sind am Abend nur noch in der Tauernregion zu erwarten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen bei zwölf bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen je nach Sonne bei 22 bis 28 Grad.