Weintourismus spielt in der Champions League

6000 Fans dabei

Der Genuss dieser edlen Tropfen bleibt ganz besonderen Gästen vorenthalten - an die 6000 begeisterten Bayern-Fans, die im VIP-Sektor live dabei sind, wenn Sadio Mané, Thomas Müller & Co. über den grünen Rasen dribbeln und ihr Können zeigen. In dem erlauchten Kreis an Spitzenweinen sind neben den burgenländischen Kostproben auch ein italienischer, ein niederösterreichischer und wenige deutsche.