Zu heiß, zu trocken und in Tirol zu viel Schlamm

An der Messstation an der Innsbrucker Uni wurden zehn Hitzetage mit Temperaturen von mehr als 30 Grad gezählt. Dort wurde mit exakt 37 Grad auch der Hitzerekord in Tirol gemessen. Noch heißer war es nur in Seibersdorf in Niederösterreich mit 37,8 Grad. „Nur an zehn Tagen im Juli wurde die 30-Grad-Marke österreichweit nicht geknackt und an insgesamt acht Tagen wurden Höchstwerte von mehr als 35 Grad erreicht“, verdeutlicht der Meteorologe.