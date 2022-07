„Autoinsassen bis zu den Oberarmen eingeschlämmt“

Brücken beschädigt, Wasserschäden in Häusern

Die Schäden, die das heftige Unwetter besonders im Stubaital angerichtet hatte, sind enorm. Zwischen Fulpmes und Neustift seien nahezu alle Brücken sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Teilweise wurden Übergänge komplett zerstört. Wasserschäden gab es zudem in einigen Wohnhäusern und Hotels.