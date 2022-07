Video zeigt Fluten: Erneut Murenabgänge im Stubai

Wassereintritt in Tischlerei und Musiklokal

In einer Tischlerei und einem Musiklokal in Neustift kam es zudem zu einem Wassereintritt bzw. einem Wasserschaden. Das Wasser wurde von der Feuerwehr abgepumpt. In der Gemeinde Schönberg ging im Bereich der B183 Stubaitalstraße eine Mure ab. Die Fahrbahn musste in diesem Bereich ebenfalls für den gesamten Verkehr gesperrt werden.