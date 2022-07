Nach Unwetter vermisst: Bangen um Pfarrer Augustin

„Wo ist Pfarrer Augustin?“, schrieb Glettler am Sonntag auf Instagram. Diese Frage bewegt dieser Tage viele. „Ich teile die Trauer mit der Bevölkerung im Stubaital und in ganz Tirol. Herzliche Anteilnahme, Trost von Gott, …. Vermutlich ist der Pfarrer beim verheerenden Murenabgang, in der Nacht von Freitag auf Samstag, tödlich verunglückt. Gewissheit gibt es nicht. Danke für das Gebet!“, so das Kirchenoberhaupt der Diözese Innsbruck weiter.