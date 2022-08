Hass im Netz mit Todesfolge. Wenn der Hass im Netz tödlich endet wie im Fall der oberösterreichischen Medizinerin, die durch Anfeindungen und Morddrohungen von Corona-Leugnern, Impfgegnern und Identitären zur Verzweiflungstat getrieben wurde, dann ist die Aufregung zunächst groß. Und wieder wird darüber diskutiert, wie man diesem Hass Einhalt gebieten kann. Das Anfang 2021 geschnürte Maßnahmenpaket, das ermöglicht, bei den Bezirksgerichten Löschungen von Hass-Nachrichten zu beantragen und bei den Landesgerichten Verfahren gegen die Täter einleiten zu können, scheint in der Praxis nicht genug zu greifen. Die Verfolgung der mutmaßlichen Täter ist kompliziert. Und so hagelt es rund um den Fall der toten Ärztin viel Schelte an Polizei und Justiz - unter anderem attackierte Grünen-Klubobfrau Sigi Maurer das Landeskriminalamt Oberösterreich, das die Medizinerin in einem ihrer Abschiedsschreiben schwer für seine Untätigkeit kritisiert hatte, scharf. Darauf reagierte nun Innenminister Gerhard Karner mit einem internen Brief an die 38.000 Exekutivbeamten, in dem er zum Ausdruck bringt, dass „Schlechtreden der Polizeiarbeit unangebracht und unzulässig“ sei. Karner schreibt auch, dass der Fall „umfassend, behördenübergreifend und gesamthaft betrachtet“ werde. Dieser Umgang mit dem erschütternden Tod der jungen Medizinerin - er wird zu Recht heftig diskutiert werden.