Raub an Gagas Hunden: Täter muss 4 Jahre in Haft

Täter zu vier Jahren Haft verurteilt

Nun ist einer der Täter zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden, berichteten US-Medien. Jaylin Keyshawn White bekannte sich vor einem Gericht in Los Angeles am Mittwoch des Raubüberfalls schuldig. Neben White sollen noch zwei weitere Männer an dem Überfall beteiligt gewesen sein. Die Polizei ging davon aus, dass die Täter nicht wussten, wen sie beraubt hatten. Denn Französische Bulldoggen sind auch ohne Promi-Status sehr wertvoll und werden für Tausende Dollar verkauft.