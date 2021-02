Video zeigt Überfall auf Gagas Hundesitter

Lady Gaga, die derzeit in Rom in dem Kriminaldrama „Gucci“ vor der Kamera steht, bangt um das Leben ihrer Hunde „Koji“ und „Gustav“. Die französischen Bulldoggen sind am Mittwochabend ihrem Hundesitter entrissen und dieser niedergeschossen worden. Wie brutal der Überfall war, enthüllen schockierende Aufnahmen einer Überwachungskamera! Die Polizei sucht nach zwei Verdächtigen, die Sängerin hat eine Belohnung von 500.000 Dollar ausgesetzt.