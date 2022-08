Facebook nutzte Daten über Kranke für Werbung

Patientendaten auch in den USA streng geschützt

Natürlich sind Patientendaten auch in den USA streng geschützt. „Die Beklagten aus dem Gesundheitswesen haben kein gesetzliches Recht, die Daten der Kläger zu verwenden oder weiterzugeben, da diese Informationen durch den Health Insurance Portability and Accountability Act von 1996 geschützt sind“, heißt es in der Klage.