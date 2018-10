Baby-Reklame verfolgt junge Frau nach Fehlgeburt

„Meine Tochter Clara wurde im Juni dieses Jahres tot geboren“, schreibt die junge Frau in ihrem Blog, in dem sie die Geschehnisse aufarbeitet. Es sei per se schon ein schlimmes Erlebnis gewesen. Was sie in den Monaten danach auf Facebook sehen musste, habe es allerdings noch weit schlimmer gemacht. „Mein Feed war voll mit Werbung für Babysachen. Ich konnte kaum ein Stück scrollen, ohne in Tränen auszubrechen“, kreidet Kerr an.