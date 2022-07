Jennifer Lopez sang bei Benefiz-Gala auf Capri

Jennifer Lopez ist wenige Tage nach ihrer - siehe Video - Hochzeit mit dem Schauspieler Ben Affleck auf der Insel Capri als Star einer für Unicef organisierten Wohltätigkeitsgala aufgetreten. 40 Minuten lang sang JLo am Samstag für die 950 Stargäste, die bis zu 250.000 Euro pro Kopf für das Konzert ausgaben. Acht Millionen Euro für Nothilfe in der Ukraine und in Syrien wurden dank des Gala-Diners gesammelt,