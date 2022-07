Kreml übertrug Wagner-Söldnern mehr Verantwortung

Russische Truppen in Süden verlegt

Russische Truppen sollen wiederum in den Süden verlegt worden sein, wie Kiew am Mittwoch erklärte. Dort soll die 49. Armee am Westufer des Flusses Dnjepr in Cherson stehen und verwundbar seien, nachdem ukrainische Streitkräfte mehrere strategisch wichtige Brücken zerstört hatten. Auf diese Weise sei die Versorgung des Militärs erschwert worden, laut Vorwürfen aber zugleich die der ukrainischen Bevölkerung im besetzten Gebiet. In Cherson und einem benachbarten Ort hat die ukrainische Armee aktuell ihren Schwerpunkt der Gegenoffensive.