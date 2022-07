Ortschaft „befreit“: Kiew meldet Erfolge im Süden

Brücken im Mittelpunkt der Kämpfe

Hauptsächlich werden die Gefechte aber nach wie vor mittels der Artillerie auf Nachschublinien geführt. So berichtete die von Moskau eingesetzte Militärverwaltung im Gebiet Cherson über einen weiteren Beschuss einer Brücke über den Fluss Dnipro. Die 1,4 Kilometer lange Autobrücke in der Gebietshauptstadt Cherson sei weiter intakt, teilte ein Sprecher der Verwaltung in der Nacht auf Mittwoch zunächst mit. Später räumte er jedoch ein, dass die Brücke beschädigt und für den Verkehr geschlossen worden sei.