Ukrainische Kriegsgefangene von Kiew getötet?

Nach Angaben der prorussischen Separatisten im Gebiet Donezk sind mindestens 40 ukrainische Kriegsgefangene durch Artilleriefeuer der Kiewer Truppen ums Leben gekommen. 130 wurden verletzt. „Volltreffer in einer Baracke mit Kriegsgefangenen“, teilte am Freitag ein Vertreter der Separatistenführung in Donezk mit. Aus Kiew gibt es keine Bestätigung für den Beschuss. Unabhängig können die Angaben nicht überprüft werden.