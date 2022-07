Kaiser: „Alle Warnungen in den Wind geschlagen“

Tatsache ist, ab August schafft auch Frankreich die Quarantäne ab - und die Franzosen waren bei den Maßnahmen viel rigider als Österreich. Österreich ist also nicht alleine ...

Alle Experten bestätigen, dass man die Situation der Länder nicht miteinander vergleichen kann. In anderen Staaten ist die Durchimpfungsrate höher und/oder wurde die Quarantäne ausgesetzt, weil die Zahlen sinken. Nur in Österreich hat die Bundesregierung alle Warnungen in den Wind geschlagen und einen eigensinnigen Beschluss gefasst - wohl mehr aufgrund abstürzender Umfragen, statt ihrer Gesamtverantwortung nachzukommen. Experten zufolge wird die Bundesregierung Österreich so von einer Sommerwelle in eine Herbstwelle hineinmanövrieren. Und besonders gefährdete Menschen, Ältere, Krebspatienten und andere werden einem unnötigerweise noch höheren Risiko ausgesetzt. Selbst der von der Bundesregierung selbst eingesetzte Beraterstab GECKO warnt vor dem Quarantäne-Aus zu einem Zeitpunkt, wo die Infektionszahlen steigen.