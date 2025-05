Teamchef sagt Servus: „Dieser Abschied tut weh!“

Herr Pajovic, Sie stehen vor Ihrem letzten Spiel als Österreich-Teamchef. Die Partie ist seit Wochen ausverkauft, findet in Graz statt. Haben Sie noch Wünsche an Ihr Team?

Bei meinem Debüt haben wir 2019 Spanien geschlagen. Jetzt will ich mich auch mit einem Sieg gegen die Schweiz verabschieden. Damit hätten wir uns fix für die EM 2026 qualifiziert. Das wäre das schönste Abschiedsgeschenk für mich.