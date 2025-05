Bürojob und Pensionsruhe für Hütte aufgegeben

Spät, aber doch, stieg auch beim Rohrauerhaus weißer Rauch auf. Anika (44) und Hans Meyer (72) sind die neuen Pächter der Hütte am Fuß des Großen Pyhrgas. Erst am Mittwoch war die Übergabe an das deutsche Ehepaar erfolgt, am 1. Mai kamen bereits die ersten Gäste.