Straka trotzte dem Wind und holte sich die Führung

Turniersieg würde Straka erstmals in Top Ten bringen

Seinen dritten PGA-Turniersieg hatte Straka heuer am 19. Jänner in La Quinta in Kalifornien geholt. Die Basis für den möglichen vierten Titel hat er am Samstag mit der einzigen Runde in den Top Ten mit lediglich einem Bogey gelegt. Mit einem weiteren Turniersieg wäre er der neben dem Nordiren Rory McIlroy heuer einzige mit zwei ersten Plätzen auf der Tour. Außerdem würde der Ryder-Cup-Sieger 2023 erstmals und auch als erster Österreicher in die Top Ten der Weltrangliste vorstoßen und sich im heurigen FedExCup-Ranking auf Rang zwei verbessern. Der Sieger in Philadelphia kassiert übrigens nicht weniger als 3,6 Millionen Dollar (3,20 Mio. Euro).