Mikl-Leitner: „Hilfspakete kommen zu langsam an“

„Krone“: Ihrem Vorgänger Erwin Pröll wurde gerne der Satz in den Mund gelegt: „Es ist egal, wer unter mir Bundeskanzler ist.“ Jetzt haben Sie dem Bundeskanzler zweimal Kritik ausgerichtet - erleben wir ein Revival dieser Zeit?

Johanna Mikl-Leitner: Mir geht es nicht darum, jemand etwas auszurichten oder gegen jemanden zu sein, sondern für etwas zu sein. Meine Botschaft war an die gesamte Regierung, aber auch an das ganze Parlament – inklusive Oppositionsparteien! – gerichtet, an einem Strang zu ziehen.