GECKO zu Quarantäne-Aus: „Unkalkulierbares Risiko“

Vergleich mit anderen Staaten „nicht sinnvoll“

Für „nicht sinnvoll“ hält GECKO den Vergleich mit anderen Staaten - den Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) immer wieder zur Rechtfertigung vorgebracht hatten. Es gebe aber wesentliche Unterschiede, merkte GECKO an: So seien die Durchimpfungsraten z.B. in Spanien oder Dänemark viel höher, teils andere Impfstoffe verwendet worden - und zudem habe man in anderen Ländern diesen Schritt eigentlich immer bei steil nach unten abfallender Neuinfektionskurve gesetzt.