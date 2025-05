Schlusssirenen-Tor beschert Vegas den Sieg

In Edmonton saß am Ende der Schock tief, man hatte sich bei 3:3 schon auf eine Verlängerung eingestellt. Doch Smith ließ zwei Oilers-Verteidiger ins Leere rutschen und umkurvte auch Tormann Stuart Skinner. Dabei hatte Edmonton schon mit 2:0 geführt, aber die Golden Knights kippten die Partie mit Treffern in Folge. Knapp drei Minuten vor Schluss glich Edmontons Kapitän Connor McDavid aus.