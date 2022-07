Neue Corona-Verordnung sorgt für Verwirrung

Zur Beruhigung aller, die sich von den Regeln der Regierung noch überfordert fühlen: Der Gesundheitsminister selbst hat bis dato nicht den ganzen Durchblick. In der „ZiB 2“ ließ er beim Thema Kindergärten Moderator und Publikum ratlos zurück. Am Mittwoch gestand er via Twitter: „Meine Aussage, dass infizierte Kinder mit Maske in den Kindergarten dürfen, war nicht korrekt. Sorry. Tatsächlich gibt es ein Betretungsverbot.“