Ried gewinnt in letzter Minute gegen Sturm II

Sehenswertes Wohlmuth-Solo brachte Entscheidung

Allerdings wurde das Match in der Nachspielzeit noch richtig dramatisch. Konstantin Schopp, der Sohn von Markus, war der vermeintliche Partycrasher, als er in der 90. Minute den Ausgleich erzielte. Damit wäre Ried zwar auch an die Tabellenspitze zurückgekehrt, aber eben punktgleich mit der Admira. Doch Verteidiger Fabian Wohlmuth nahm sich in der 94. Minute ein Herz, zeigte ein sehenswertes Solo und schloss ins lange Eck ab. Der Jubel in Ried war riesig, denn mit diesem Treffer ist die Ausgangslage für den Titelkampf weit besser.