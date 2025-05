Baumgartner schimpft: Situation „brutal abgefuckt“

Klartext vom „Bullen“-Geschäftsführer

„Wir haben auch heute wieder zu viele Dinge vermissen lassen, die es braucht, um wirklich ganz oben dabei zu sein. Ich bleibe dabei, wir stehen zu Recht da, wo wir stehen“, sagte Schäfer, dem nun ein arbeitsreicher Sommer bevorsteht. „Das ist sportlich wie wirtschaftlich eine ordentliche Herausforderung“, so Schäfer, der es aber als Chance sieht. Es gehe darum, die Pläne „mit aller Konsequenz anzugehen und auch umzusetzen“, um wieder eine „richtige RB-Mannschaft“ zusammenzustellen. „Dass wir mehr verändern müssen, als man am Anfang der Saison gedacht hat, liegt auf der Hand“, so Schäfer. Man wolle nun mit den Spielern „sehr offene und ehrliche Gespräche führen“.