Riesenstreit um „fehlende“ Corona-Zahlen aus Wien

„Nicht wegen, sondern mit“

Aus Regierungskreisen hörte man zuletzt beim Sommerministerrat in Mauerbach die Vermutung, dass Wien die Zahlen nicht liefere, um den strengeren „Wiener Sonderweg“ in Sachen Corona-Bekämpfung weiter zu rechtfertigen. Der konkrete Verdacht: Wien wolle vertuschen, dass viele Patienten nicht wegen, sondern mit einer Corona-Infektion im Spital liegen. Der Grund, warum Patienten einen Krankenhausaufenthalt brauchen, sei oftmals also nicht Corona - werde aber in den Statistiken so dargestellt.