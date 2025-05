Unerlaubtes Betteln in Tirol wird künftig teurer

Konkret bedeutet das: Wer künftig in Tirol in unerlaubter Weise bettelt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 70 Euro rechnen. Gerade das aggressive und organisierte Betteln sorgt bei vielen für Kopfschütteln und teilweise auch für Unbehagen. Im Sinne eines guten Miteinanders soll der Exekutive nun noch besseres Rüstzeug in die Hand gegeben werden, um konsequenter gegen solche Bettelei oder gar kriminelle Organisationen vorzugehen. Es gehe nicht darum, Menschen in Not zu bestrafen, sondern gezielt gegen organisierte und aggressive Bettler vorzugehen.