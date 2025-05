„Aprilwetter“ im Mai: Es bleibt weiterhin launisch

Am Mittwoch gibt’s für Frühaufsteher zumindest teilweise Sonne – doch ab Mittag ziehen über dem Bergland wieder dicke Quellwolken auf. In Westösterreich sind lokale Regengüsse zu erwarten, sonst bleibt’s meist trocken. In der Früh bleibt es kalt – sogar mit Minusgraden –, am Nachmittag wird es dann wieder mild mit bis zu 23 Grad.