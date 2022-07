„Krake“ ORF: Zwangsgebühr und neue Privilegien

ORF bekommt nur zwei Drittel der GIS

Sie stellt für viele ein Ärgernis dar, die ORF-Gebühr: GIS-pflichtige Haushalte zahlen 18,59 Euro pro Monat an Programmentgelt, das die unabhängige Finanzierung der Rundfunkanstalt sichert. Hinzu kommt jedoch in sieben Bundesländern (Oberösterreich und Vorarlberg ausgenommen) ein unterschiedlich hoher Aufschlag: In der Steiermark sind das pro Monat 6,20 Euro der sogenannten „Landesabgabe“, die aber nicht in den ORF fließt, sondern in die Kassen der Bundesländer.