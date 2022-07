Kann die SPÖ Kanzlerpartei?

Es liegt auch an der Schwäche der anderen

Dennoch sollte das Umfrageergebnis die SPÖ nicht zu einer übermäßig geschwollenen Brust verleiten. So schön dieser Etappenerfolg für die Genossen auch ist - er ist nicht unbedingt auf die Stärke der SPÖ, sondern zu einem nicht unerheblichen Teil auf die Schwäche der anderen zurückzuführen. Vor allem die Regierungsparteien haben hier durch ihr Zaudern in der Krise ordentlich Federn lassen müssen. Diese Prozentpunkte aufzuklauben - das ist keine große Kunst!