HiFi im Auto: Die Entwicklungen sind spektakulär

Sikora steht in den Hallen des Münchner Car Lab von Harman, zu dem Marken wie JBL, Infinity, Bowers & Wilkins, Bang & Olufsen oder Marck Levinson gehören. Und vor ihm steht gerade ein Prototyp eines neuen Aston Martin, in dem seine Techniker die ideale Position für die tiefen Bässe aus dem Subwoofer suchen. Kein einfaches Unterfangen in der Enge eines Sportwagens. Der ist schließlich ohnehin vollgepumpt mit Technik und Motorkraft - und am besten Platz unter den Sitzen ist der Raum in so einer rasenden Flunder zu knapp für den dicksten Lautsprecher mit seinem Bedarf an Resonanzraum. „Gott sei Dank kann der auch an anderen Stellen wie etwa dem Kofferraum montiert werden, weil das menschliche Ohr dessen Geräusch kaum lokalisieren kann“, sagt Sikora.