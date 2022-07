Badmómzjay: Deutschlands populärste Rapperin

Kannst du dich noch mit den frühen Texten aus deiner Karriere identifizieren oder blickst du weniger gerne darauf zurück?

Manchmal ist es einfach situationsbedingt. Ich kann mich in jedes Lied hineinversetzen, weil es ja auch meine Geschichte ist, aber Vieles ist so lange her, dass man sich an den Punkt, an dem man damals war, gar nicht mehr wirklich zurückerinnern kann. Meine Songs haben sich immer gesteigert und den derzeitigen Level kann man mit damals nicht mehr vergleichen. Aber so wie es war, so war es auch richtig.