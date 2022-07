Ericsson will 5G in jeden Winkel der Erde bringen

Die ersten Tests dazu sollen in einer emulierten Weltraumumgebung in Frankreich stattfinden, wo der Großteil der europäischen Raumfahrtindustrie ansässig ist. Ericsson will etwa untersuchen, was mit 5G-Funkwellen passiert, die durch das Vakuum des Weltraums und die Erdatmosphäre laufen, während Qualcomm Testtelefone bereitstellen will, um zu überprüfen, ob 5G NTN von zukünftigen 5G-Smartphones genutzt werden kann.